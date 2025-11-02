​PN detém 45 suspeitos de crimes em duas semanas em São Vicente

A Polícia Nacional de São Vicente deteve, entre 15 e 31 de outubro, 45 pessoas suspeitas de diversos crimes, incluindo roubo, posse de armas de fogo e branca, e condução sem habilitação legal. Do total de detidos, cinco ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Nacional.

Os resultados das operações foram hoje divulgados à imprensa por Madelino Luz, Comandante Regional Adjunto da Polícia Nacional (PN) de São Vicente e do Centro de Comando e Controlo.

“Temos 41 detenções em flagrante delito e 4 detenções fora de flagrante delito, assim como diversas apreensões de objetos e meios utilizados para a prática de crimes. Os crimes são diversos, incluindo roubos na via pública e em residências. Entre os cinco que foram para prisão preventiva, três estão indiciados por prática de crimes de roubo, crimes relacionados com armas, nomeadamente posse de arma branca e de arma de fogo, e condução sem habilitação legal”, aponta.

Parte das detenções foi efetuada durante a operação destinada a garantir a segurança nas celebrações do Halloween na cidade e arredores, em locais de maior concentração de pessoas.

“Em relação à operação Stop, o número de fiscalizações ultrapassa os 200 veículos, com inúmeras apreensões, incluindo 11 veículos apreendidos por diversas infrações, desde falta de seguro, inspeção, até outros documentos. A operação resultou também em detenções em flagrante delito, nomeadamente seis detenções por condução ilegal”, refere.

Na mesma conferência de imprensa, o responsável da Polícia Nacional garantiu que estão a ser investigados casos de ataques a autocarros da Transcor, com prejuízos materiais, ocorridos na localidade de Ribeira de Craquinha.