​São Vicente: Prisão preventiva para suspeito de incêndio nos estaleiros do Cruzeiros do Norte

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um homem suspeito de ter provocado intencionalmente o incêndio ocorrido no dia 29, nos estaleiros do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte, anunciou hoje a Polícia Nacional.

O homem, de 36 anos, já tem cadastro por vários crimes, como Violência Baseada no Género (VBG), roubo, furtos, abuso de confiança, entre outros. Declarações feitas hoje em conferência de imprensa pelo Comandante Regional Adjunto da Polícia Nacional (PN) de São Vicente e do Centro de Comando e Controlo, Madelino Luz.

“Importa aqui realçar que o incêndio, por aquilo que foram as provas colhidas na sequência das investigações desencadeadas, apresenta fortes indícios de ter sido provocado de forma intencional. O processo já está sob alçada da justiça, em investigação, portanto, agora é aguardar o desfecho do processo. O indivíduo aguarda o trâmite do processo em prisão preventiva. Associado a esse indivíduo, temos um conjunto de casos, denúncias e processos também em tribunal: crimes de VBG, crimes de roubo, crimes de furto, abuso de confiança, entre outros”, aponta.

O incidente ocorreu na tarde de 29 de outubro, nos Estaleiros do grupo Cruzeiros do Norte, situado nas imediações da Lajinha.

O oficial da PN, Madelino Luz, explica que a detenção do suspeito ocorreu no dia seguinte, fora de flagrante delito. O homem foi identificado depois de ter sido detetado pelas câmaras de videovigilância do Centro de Comando e Controlo a sair do local, logo após o início do incêndio.

“Na sequência, foram desencadeadas um conjunto de diligências de investigação criminal pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Fonte Inês que conseguiu, através dessas diligências, reunir um conjunto de provas suficientes que demonstram que o incêndio foi provocado de forma intencional”, refere.

De acordo com informações avançadas anteriormente à Rádio Morabeza pelo presidente do grupo, Jailson Juff, o fogo deflagrou num contentor cheio de esferovite usado para esculturas destinadas aos Carnavais de 2026 e 2027. O prejuízo foi estimado em cerca de 500 contos. O caso está em investigação.