PN intensifica acções de segurança em São Vicente com Plano Verão 2025

O Plano Operacional de Verão 2025 em São Vicente arranca esta terça-feira. O objectivo é reforçar a segurança durante a época de maior movimentação e concentração de pessoas na ilha, marcada por várias actividades recreativas e culturais. O Plano irá vigorar até ao dia 30 de Setembro de 2025.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde, o subcomissário da Polícia Nacional, Elvis Leite, afirmou que o plano foi concebido para actuar de forma preventiva e responder a eventuais ocorrências criminais.

“Durante esse período iremos intensificar os patrulhamentos auto e apeado nos locais de maior concentração e movimentação de pessoas, iremos realizar várias operações stop, visando o controlo de documentação não só dos veículos, mas também dos condutores. Ainda na vertente do trânsito, iremos intensificar as operações em termos de controlo e combate à condução sob efeito do álcool, realizar operações e rusgas policiais em locais de diversão nocturna, tendo em vista o controlo de licenciamento e horários de funcionamento desses estabelecimentos. De igual modo, teremos um enfoque especial naquilo que é a entrada e permanência de menores em espaços de diversão nocturna, bem como a venda e o consumo de álcool em locais abertos ou então em locais abertos ao público”, refere.

Segundo Elvis Leite, o plano envolve cerca de 229 efectivos, entre oficiais, subchefes e agentes, e poderá contar com reforços de outras ilhas, especialmente durante o Festival da Baía das Gatas, dada a sua dimensão.

Uma das novidades este ano é a presença de agentes motorizados, introduzidos no comando em Abril, que “irão actuar no controlo da circulação e documentação de ciclomotores e motociclos, bem como na repressão de manobras perigosas no centro da cidade”.

Noutra frente, o subcomissário garantiu que a Polícia Nacional está a trabalhar com a Polícia Judiciária e o Ministério Público para capturar um indivíduo suspeito de tráfico de droga de alto risco que fugiu das instalações do tribunal, em São Vicente.