​PN deteve 16 pessoas no Festival da Baía das Gatas

A Polícia Nacional deteve 16 pessoas no Festival Internacional de Música da Baía das Gatas. A maioria das detenções, 8, foram em flagrante delito, por introdução em casa alheia e tentativa de furto, desordem na via pública e posse de arma branca e de produtos estupefacientes.

Os dados foram apresentados hoje pelo porta-voz do comando regional de São Vicente , o subcomissário Elvis Leite, no balanço da operação de prevenção criminal no Baía das Gatas, que decorreu entre os dias 15 e 18 de Agosto, em São Vicente.

Elvis Leite aponta um “registo irrisório” de ocorrências criminais.

“A primeira conclusão que fazemos é que é um balanço extremamente positivo, tendo em conta a moldura humana que se encontrava na Baía das Gatas. As ocorrências registadas são irrisórias para aquilo que foi a movimentação das pessoas, mas também da grande movimentação de veículos. De realçar também o grande civismo demonstrado pela população, o nível de profissionalismo e empenho e dedicação demonstrado também pelos nossos operacionais e também de realçar a colaboração com as outras entidades, nomeadamente a Câmara Municipal, os bombeiros, as Forças Armadas, a Segurança Privada”, refere.

A nível da ordem pública, no geral, a PN fala em cerca de 62 diligências realizadas e 852 indivíduos abordados. Foram revistadas 470 pessoas, 77 das quais conduzidas ao Posto de Atendimento para identificação, “por envolvimento em situações de desordem, práticas de ilícitos criminais e/ou para averiguações”.

No que se refere ao trânsito, a Polícia Nacional aponta para 281 veículos fiscalizados. Ocorreram quatro acidentes de viação, de que resultaram apenas danos materiais.

“Três condutores foram detidos, por condução ilegal, por desobediência, recusa em ser submetido ao teste de álcool e o terceiro por condução sem habilitação”, refere.

A PN apreendeu porções de vários tipos de estupefacientes, nomeadamente, “Xamú”, haxixe e cocaína. Quatro telemóveis e uma carteira foram recuperados e entregues aos donos.

Mais de 240 agentes da Polícia Nacional (PN) foram escalados para garantir a segurança durante os quatro dias do Festival da Baía das Gatas. A operação especial decorreu de 13 a 19 deste mês.