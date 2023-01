Plano Natal e Final de Ano 2022 da PN regista menos apreensões de que 2021

O Plano Natal e Final do Ano 2022 em segurança, da Polícia Nacional, registou uma diminuição em termos de apreensões, comparativamente ao ano de 2021. Foram menos 14 armas de fogo e menos 35 armas brancas.

A informação foi hoje dada em conferência de imprensa pelo Comandante Regional de Santiago Sul e Maio, Roberto Costa Fernandes.

Esta diminuição de apreensões, segundo Fernandes, poderá ter a ver com a forma como a força policial trabalhou.

“Ao invés de cada unidade da PN efectuar e realizar as suas acções e executar o seu plano, dada a situação criminal que nós vivemos no início do mês de Dezembro, com três homicídios no início do ano, recebemos instruções que fosse criada uma força composta pelas unidades do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, Corpo da Intervenção, Direcção Central de Investigação Criminal e Centro Coando”, analisou.

Desde o dia 09 de Dezembro, a cidade da Praia foi dividida em 12 espaços para 12 viaturas e a sua respectiva equipa, o que conforme afirma, permitiu aumentar “significativamente” o número de pessoas abordadas, e o número de pessoas revistadas.

Roberto Costa Fernandes acredita que a acção musculada poderá ter tido como consequência circulação com menos armas e por esta razão, a PN apreendeu menos 14 armas de fogo e menos 35 armas brancas, do que no ano anterior.

Durante a implementação do Plano Natal e Final do Ano 2022 em segurança, a PN abordou um total de 7.590 pessoas; revistou 6.167 dos quais procedeu a detenção em flagrante delito de 98 pessoas que foram presentes ao Ministério Público, conduziu 71 pessoas para efeito de averiguação e conduziu 600 pessoas suspeitas para efeito de identificação.

“Realizamos um total de 20 acções de fiscalização rodoviária e 36 rusgas policiais. Durante este período registamos um total de 209 acidentes, fizemos apreensão de 166 viaturas, fiscalizamos um total de 4.710, apreendemos 473 documentos como garantia de pagamento, procedemos a feitura de 261 testes de álcool e aplicamos um total de 747 coimas”, avançou.

O total das coimas aplicadas aproxima-se de 6 mil de contos, sendo cerca de 500 contos aplicados a viaturas suspeitas de praticarem fretes clandestinos.

“Destaquei a situação de fretes clandestinos por ser um fenómeno que estamos a tentar combater desde Março do ano passado, criamos uma brigada exclusivamente para este efeito e por esta razão, a estatística relacionada com este tipo de viaturas que se dedicam a fretes clandestinos tem a sua estatística à parte”, referiu.

Relativamente às apreensões criminais, o Comandante informa que foram confiscadas 17 armas de fogo, sendo 12 de fabrico artesanal; 153 armas brancas; 25 munições; 108 pequenas porções de ervas que se presume ser canábis; 27 pequenas porções de pó branco que se presume ser cocaína; 38 pequenas porções de pasta que se presume ser haxixe.

Foram ainda recuperados nove telemóveis subtraídos de forma fraudulenta e que foram devolvidos aos seus legítimos proprietários.

Durante o período da execução do plano o caso mais grave que a PN registou foi um homicídio que ocorreu no dia 01 de Janeiro em Calabaceira.

“No mesmo dia e, praticamente na mesma hora, registamos o aparecimento de um cadáver. Neste caso em concreto, ainda não podemos classificar que se trata de uma situação criminal, uma vez que está em investigação, na Polícia Judiciária e no local, e em condições em que foi encontrado o cadáver, há possibilidade de o mesmo ter caído na ravina”, disse.

Segundo Roberto Costa Fernandes, a PN vai continuar a fazer operações de combate criminal na Praia, contudo, com menos efectivos, uma vez que a insituição vai ter de atribuir férias que foram suspensas para o Plano Natal e Final do Ano.

O Plano Natal e Final de Ano em segurança, contou com 100 efectivos e foi liderada pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) da PN.