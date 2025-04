​ Prisão preventiva para suspeito de disparo de arma de fogo e medida de coação para indiciado por furtos

A Polícia Nacional, através do Comando Regional de São Vicente, informou hoje que foi decretada prisão preventiva para o suspeito de ter efectuado um disparo de arma de fogo contra outro cidadão na bomba de combustível da rotunda de Ribeira Bote e apresentação periódica às autoridades de um outro suspeito de crimes de furto e roubo em residências na zona de Chã de Alecrim, em São Vicente.

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, os dois indivíduos foram detidos no último dia 27 de Março, em casos distintos.

No caso do suspeito de ter efectuado um disparo de arma de fogo contra outro cidadão na bomba de combustível da rotunda de Ribeira Bote, trata-se de um homem de 31 anos, e que após ser apresentado às autoridades judiciais, foi-lhe decretada prisão preventiva, permanecendo sob custódia enquanto decorrem as investigações.

O outro caso, remete a um indivíduo de 37 anos, conhecido por “Penck”, que foi detido na mesma data, indiciado por crimes de furto e roubo em residências na zona de Chã de Alecrim. A detenção ocorreu em cumprimento de mandados fora de flagrante delito e de busca domiciliária. No entanto, após o primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de apresentação periódica às autoridades.