Prisão preventiva para suspeito do disparo contra gerente de postos de venda da Shell em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva o suspeito foragido suspeito do disparo contra o gerente de dois postos de venda da Shell na sequência de uma ocorrência de roubo à mão armada, na via pública, ocorrido no mês de Abril, na ilha de São Vicente, nas imediações da agência da Caixa Económica localizada na zona de Fonte Cônago.

Segundo um comunicado da Polícia judiciária, divulgado hoje, a PN deteve o suspeito fora de flagrante delito, na madrugada deste domingo, 21, em cumprimento de um Mandado de Detenção.

A mesma fonte refere que em resultado das diligências desenvolvidas na ilha de São Vicente, no dia 6 de Abril a Polícia Judiciária por meio de uma operação realizada pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – DICM, coadjuvada pela Polícia Nacional e pelos Serviços Penitenciários actuaram em cumprimento de um Mandado do Ministério Público, que levou a detenção, fora de flagrante delito de três dos quatro suspeitos deste crime, estes que após apresentados às autoridades judiciárias competentes, o Tribunal aplicou-lhes como medida de coação – prisão preventiva, ficando foragido este quarto elemento ora capturado pela PN.

O quarto suspeito, natural da ilha de Santiago, que se encontrava foragido da justiça desde a altura em que decorreu este assalto, foi localizado e detido pela PN no município de Santa Cruz e segundo a PN durante esta detenção o arguido foi encontrado na posse de uma arma de fogo.

“Cumprindo com as formalidades legais, o detido de 38 anos, sexo masculino foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para efeitos de primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo o Tribunal decretado a medida de coação mais gravosa – prisão preventiva, devendo este arguido aguardar os trâmites legais do processo em regime fechado”, lê-se no comunicado.

Vale ressaltar que o referido assalto ocorreu na Ilha de São Vicente no dia 1 de Abril corrente, quando um empresário da ilha pretendia efectuar na agência bancária da Caixa Económica o depósito de uma quantia avultosa referente a venda dos postos da Shell sob a sua gestão, tendo o mesmo sido surpreendido por quatro indivíduos, que para efectuarem o crime, um deles disparou dois tiros na perna da vítima e puseram em fuga com o montante que seria depositado