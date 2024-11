São Vicente: Aberta época das regatas com segurança a preocupar gerência da Marina do Mindelo

A segurança no espaço da Marina do Mindelo e dos tripulantes dos iates constitui actualmente “a grande preocupação” dos responsáveis da infra-estrutura, devido ao “aumento considerável” de pedintes e de assaltos aos tripulantes e nos iates.

O alerta foi lançado hoje à Inforpress pela gerente da Marina do Mindelo, Jacqueline Gomes, dois dias depois da chegada da primeira regata da temporada, a Rallye Iles du Soleil (RIDS), com 25 iates tripulados por 110 pessoas, da designada época alta sazonal de turismo de recreio náutico.

“Ultimamente, infelizmente, a segurança em São Vicente tem deixado muito a desejar, pois temos recebido muitas reclamações internacionais de clientes”, relatou a mesma fonte, através da postagem nas redes socias de situações de momentos de insegurança que viveram na ilha.

Estas passam, segundo a gerente, por assaltos na via pública, o conhecido ‘caçu-body’, mas também por roubos nos iates e outras situações que estão a “denegrir a imagem” da marina e da ilha.

Aliás, confirmou, a precepção aponta para o aumento de pedintes nas proximidades da marina e pelas ruas da cidade.

“Por exemplo, na última sexta-feira fizemos uma sessão de boas-vindas aos tripulantes da regata Rallye Iles du Soleil no cais de acesso à marina e, no fim, quando os clientes saiam para dar uma volta pela cidade, esse pessoal surge do nada, quais piranhas, a atacar os nossos clientes com caçu-body e a pedir dinheiro”, relatou.

Jacqueline Gomes deu conta ainda de assaltantes que alcançam os iates atracados na marina a nado, com “muitos assaltos” a ocorrem via mar.

“Esta situação [assaltos a nado] é visível nas páginas dos navegadores nas redes sociais, com relatos e fotografias, o que não abona nada à imagem da ilha e do país”, expressou.

A gerente da Marina do Mindelo informou ainda que influenciadores (youtubers) da Alemanha passaram este ano pela marina para a realização de um filme e receia que haja imagens que possam causar mossa na reputação da marina.

Com a regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC+), a segunda da temporada, informou, vão chegar mais influenciadores e um jornalista internacional que cobre exclusivamente regatas.

Considerou, por isso, que se por um lado é preciso reforçar a segurança, como já fez a marina com a instalação de mais câmaras de vigilância e reforço do pessoal, por outro está-se perante um problema social que ultrapassa questões de segurança.

“Há que criar mais alternativas em direcção aos jovens pois, para nós, esta situação de insegurança, com assaltos e roubos e muitos pedintes, deriva do desemprego e outras situações ligadas à pobreza”, concretizou.

A gerente da Marina do Mindelo está ciente de que “há um trabalho social a fazer em São Vicente”, a começar por criar alternativas aos jovens.

“Vemos preocupação no domínio do turismo com a criação de infra-estruturas, como terminal de cruzeiros, hotéis e restaurantes, mas não vemos programas sociais dirigidos aos jovens”, criticou.

Em relação à Polícia Nacional, esta corporação recebe elogios da gerente da Marina do Mindelo. “A polícia tem vindo sempre a colaborar connosco, dentro da sua limitação, e faz tudo o que pode para nos apoiar, mas há situações que ultrapassam a polícia e atingem a esfera social”.

A designada época alta sazonal de turismo de recreio náutico inicia-se todos os anos em meados do mês de Outubro e a primeira regata, a Rallye Iles du Soleil (RIDS), chegou à Marina do Mindelo no dia 08 onde vai permanecer até quarta-feira, 13.

Logo a seguir, no dia 15, deve chegar a regata ARC+, com 95 iates para uma estada de uma semana, com cerca de 400 pessoas.

A época alta sazonal de turismo de recreio náutico fecha no mês de Janeiro de 2025 com uma regata de 25 iates.

A Marina do Mindelo, com capacidade para receber 140 veleiros, foi fundada em 2004, mas entrou em funcionamento em 2007, e objectiva administrar e operar uma infraestrutura adequada para abrigar embarcações de recreio, prestar serviços e apoiar actividades náuticas recreativas na Baía do Porto Grande.