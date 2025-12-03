Suspeito de agressão com arma branca no Tarrafal fica em prisão preventiva

De acordo com a Polícia Nacional, a detenção ocorreu por volta das 10h25, no recinto do polivalente, após diligências que levaram os agentes ao local onde decorria um conflito entre dois jovens.
A vítima terá sido atingida com uma faca, posteriormente apreendida pelos efectivos e identificada como a arma do crime.
O suspeito foi conduzido à esquadra do Tarrafal e, posteriormente, apresentado ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial, que culminou com a aplicação da medida de prisão preventiva.