País

Suspeito de agressão com arma branca no Tarrafal fica em prisão preventiva

PorSheilla Ribeiro,3 dez 2025 15:25

O Tribunal do Tarrafal de Santiago aplicou a medida de coação de prisão preventiva a um jovem de 18 anos detido pela Polícia Nacional, suspeito de agredir outro jovem com uma arma branca, no passado dia 28, na localidade de Colhe Bicho, município do Tarrafal.

De acordo com a Polícia Nacional, a detenção ocorreu por volta das 10h25, no recinto do polivalente, após diligências que levaram os agentes ao local onde decorria um conflito entre dois jovens.

A vítima terá sido atingida com uma faca, posteriormente apreendida pelos efectivos e identificada como a arma do crime.

O suspeito foi conduzido à esquadra do Tarrafal e, posteriormente, apresentado ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial, que culminou com a aplicação da medida de prisão preventiva.

Tópicos

Tribunal Tarrafal Polícia Nacional prisão preventiva crime

Autoria:Sheilla Ribeiro,3 dez 2025 15:25

Editado porAndre Amaral  em  3 dez 2025 20:19

