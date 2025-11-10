País

Polícia Nacional detém suspeitos de ameaças e tentativa de assalto a estudantes do Liceu Domingos Ramos

PorSheilla Ribeiro,10 nov 2025 9:41

Dois jovens detidos por ameaças e tentativa de assalto a estudantes do Liceu Domingos Ramos vão ser julgados em processo sumário no dia 12 de Novembro, enquanto um terceiro suspeito, menor de 15 anos, foi entregue aos pais, segundo informação da Polícia Nacional.

Os três indivíduos foram detidos no dia 5 de Novembro, após uma denúncia recebida pelo Centro de Comando e Controlo da Praia, que alertou para a presença de jovens em frente ao Liceu Domingos Ramos, na iminência de um confronto entre grupos rivais.

Segundo a Polícia Nacional, os suspeitos terão ameaçado estudantes daquele estabelecimento de ensino com uma arma branca.

A intervenção policial ocorreu poucos minutos depois do alerta, tendo os agentes localizado e detido os três indivíduos em fuga na direção do bairro da Fazenda. Durante as diligências, foi apreendida uma faca que os suspeitos tentaram esconder nas imediações da Escola do EBI SOS.

Após a detenção, os dois maiores de idade foram presentes ao tribunal e aguardam o julgamento marcado, enquanto o menor foi restituído à família.

