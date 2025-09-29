Suspeito de múltiplos assaltos à mão armada na Boavista fica em prisão preventiva

A mesma fonte refere que o homem foi detido no passado dia 26 de Setembro pela Polícia Nacional, em Sal Rei, onde terá semeado o pânico entre a população através da prática reiterada de assaltos, utilizando uma arma de fabrico artesanal, conhecida como “boca bedju”.
Durante o mês de Setembro, foram registados oito assaltos na via pública que, de acordo com as autoridades, terão sido alegadamente perpetrados pelo mesmo suspeito.
O processo encontra-se em fase de investigação e permanece em segredo de justiça.