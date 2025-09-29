País

Suspeito de múltiplos assaltos à mão armada na Boavista fica em prisão preventiva

PorSheilla Ribeiro,29 set 2025 7:46

Um indivíduo detido na ilha da Boavista, acusado de ter realizado vários assaltos à mão armada na via pública, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, segubdo informou este domingo, 27,a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A mesma fonte refere que o homem foi detido no passado dia 26 de Setembro pela Polícia Nacional, em Sal Rei, onde terá semeado o pânico entre a população através da prática reiterada de assaltos, utilizando uma arma de fabrico artesanal, conhecida como “boca bedju”.

Durante o mês de Setembro, foram registados oito assaltos na via pública que, de acordo com as autoridades, terão sido alegadamente perpetrados pelo mesmo suspeito.

O processo encontra-se em fase de investigação e permanece em segredo de justiça.

Tópicos

PGR Crime Boa Vista Tribunal Assalto Boca bedju

