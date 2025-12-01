Suspeito de sequestro e agressão sexual na Boa Vista fica em prisão preventiva

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o indivíduo foi detido no dia 28 de Novembro pela Polícia Judiciária, através de um mandado de detenção fora de flagrante delito.
Após ser presente ao Ministério Público, o arguido foi submetido ao primeiro interrogatório judicial. No final da sessão, e seguindo a promoção do Ministério Público, o Tribunal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, impondo a prisão preventiva.
O processo continua em investigação e encontra-se em segredo de justiça.
Foto: depositphotos