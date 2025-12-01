País

Suspeito de sequestro e agressão sexual na Boa Vista fica em prisão preventiva

PorSheilla Ribeiro,1 dez 2025 11:15

O Tribunal da Comarca de Boa Vista aplicou prisão preventiva ao homem de 38 anos, suspeito da prática dos crimes de sequestro, agressão sexual com penetração, perseguição e ofensa simples à integridade física.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o indivíduo foi detido no dia 28 de Novembro pela Polícia Judiciária, através de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Após ser presente ao Ministério Público, o arguido foi submetido ao primeiro interrogatório judicial. No final da sessão, e seguindo a promoção do Ministério Público, o Tribunal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, impondo a prisão preventiva.

O processo continua em investigação e encontra-se em segredo de justiça.

Foto: depositphotos

Tópicos

Tribunal crime Boa Vista PGR Polícia Judiciária

Autoria:Sheilla Ribeiro,1 dez 2025 11:15

Editado porAndre Amaral  em  2 dez 2025 7:19

