Suspeitos de maltratar mãe e pai ficam em prisão preventiva

PorSheilla Ribeiro,12 jan 2026 11:41

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva dois homens de nacionalidade cabo-verdiana, de 32 e 40 anos, suspeitos de maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica.

Conforme informou hoje a Procuradoria Geral da República, os homens foram detidos no âmbito da investigação de dois autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Ao arguido de 32 anos, taxista de profissão, indiciado da prática de um crime de maus-tratos perpetrado com a própria mãe, aposentada de 75 anos, foi-lhe aplicado a medida de coação prisão preventiva.

Também ficou em prisão preventiva o arguido de 40 anos, sem ocupação profissional, indiciado da prática de maus tratos com a próprio pai, aposentado de 70 anos.

A PGR acrescenta, ainda, que o referido arguido já havia sido detido e submetido a medida de coação, as quais não cumpriu.

Tópicos

Prisão preventiva crime Praia maus-tratos Tribunal PGR

Autoria:Sheilla Ribeiro,12 jan 2026 11:41

Editado porAndre Amaral  em  12 jan 2026 12:19

