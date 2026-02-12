Suspeito de roubo e agressão a idosa de 94 anos nos Mosteiros fica em prisão preventiva

O Tribunal aplicou a medida de coação de prisão preventiva a um homem de 27 anos, suspeito de roubo na pessoa e agressão a uma idosa de 94 anos, na localidade de Morro, concelho dos Mosteiros, na ilha do Fogo.

A informação foi avançada hoje pela Polícia Nacional, através do Comando Regional do Fogo e Brava-Esquadra Policial dos Mosteiros, que dá conta de que a detenção ocorreu no dia 15 de Fevereiro, na sequência de uma denúncia de roubo registado na zona de “Canal”, em Morro.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido por volta das 14h35. Os efetivos deslocaram-se de imediato ao local e conseguiram intercetar o suspeito nas imediações da Empresa Águas Brava, quando este se dirigia para a sua residência, em São Filipe.

Durante a intervenção, foi realizada uma revista de segurança e uma busca aos pertences do indivíduo, tendo sido encontrado e apreendido um fio de ouro no interior das sacolas de compras que transportava. O homem, de dupla nacionalidade senegalesa e cabo-verdiana, foi detido no local.

Já na Esquadra Policial, a vítima, uma idosa de 94 anos, natural e residente na localidade de Morro, reconheceu o suspeito, confirmando os factos.

Segundo o relato da ofendida, o indivíduo, que aparentava ser vendedor ambulante, entrou na sua residência sem autorização, agrediu-a com um murro na face e subtraiu-lhe o fio de ouro que trazia ao pescoço, colocando-se de seguida em fuga em direção ao Centro de Saúde local.

O detido foi presente ao Tribunal no dia 16, para primeiro interrogatório judicial e legalização da detenção, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Foto: depositphotos