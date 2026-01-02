Suspeitos de roubo na pessoa em São Filipe ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca do Fogo decretou a prisão preventiva para três indivíduos detidos pela Polícia Nacional, suspeitos da prática do crime de roubo na pessoa, ocorrido na via pública, na cidade de São Filipe, ilha do Fogo.

Segundo informação da Polícia Nacional, através do Comando Regional do Fogo, as detenções foram efectuadas no dia 29 de Dezembro, pela Esquadra Policial de São Filipe, envolvendo três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 22 e os 26 anos.

A ocorrência registou-se por volta das 21h05, após uma comunicação telefónica recebida através da linha de emergência 132, dando conta de que um cidadão do sexo masculino teria sido vítima de assalto na localidade de Santo António, zona de Pombal.

De acordo com a denúncia, os presumíveis autores do crime teriam abandonado o local numa viatura do tipo “Hiace Boca Pato”, de cor branca, em direcção à cidade de São Filipe.

De imediato, a equipa policial de serviço encetou diligências com vista à localização da viatura e dos suspeitos, tendo a operação culminado numa perseguição policial que terminou com a intercepção do veículo nas imediações da Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente.

No local, os ocupantes foram abordados e sujeitos a revista minuciosa, tanto pessoal como ao interior da viatura.

Na sequência da intervenção, foram detidos os três indivíduos e apreendidos diversos objectos na sua posse, bem como a viatura alegadamente utilizada na prática do crime. Todos os pertences da vítima foram recuperados e já se encontram em sua posse.

Os detidos foram presentes ao Tribunal no dia 30 de Dezembro, tendo o juiz aplicado a medida de coacção de prisão preventiva.