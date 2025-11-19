Fogo: Tribunal aplica prisão preventiva e apresentações periódicas a três suspeitos

O Tribunal da Comarca de São Filipe aplicou medidas de coacção distintas a três indivíduos detidos por ordem do Ministério Público na sequência de investigações relacionadas com vários crimes, incluindo roubo, furto qualificado, danos, ameaça, ofensa à integridade física e posse de arma. Um dos arguidos ficou em prisão preventiva, enquanto os outros dois ficaram obrigados a apresentações periódicas e recolha domiciliária às 19h.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as detenções, realizadas fora de flagrante delito e com o apoio da Polícia Nacional, ocorreram no âmbito de seis autos em instrução.

Os suspeitos, todos do sexo masculino, têm idades entre os 19 e os 28 anos e são naturais das freguesias de Nossa Senhora da Conceição (São Filipe) e Nossa Senhora da Graça (Praia), residindo em várias localidades da ilha do Fogo.

Após serem presentes ao juiz para o primeiro interrogatório, foram determinadas, para os arguidos de 19 e 28 anos, ambos naturais da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e indiciados da prática de um crime de roubo, as medidas de apresentação periódica às autoridades e de obrigação de recolher às 19h.

Para o arguido de 24 anos, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Graça e suspeito de um conjunto mais vasto de crimes, incluindo roubo, furto qualificado, danos, posse de arma, ofensa à integridade física e ameaça, foi aplicada a medida de prisão preventiva.

Num outro comunicado, a Procuradoria-Geral da República informa que o Tribunal da Comarca da Boa Vista proibiu um homem suspeito de um crime de violência baseada no género (VBG) na forma agravada de permanecer em casa de morada de família, de frequentar os arredores da residência e de contactar a vítima.

O suspeito, segundo a mesma fonte, foi detido no passado dia 17, fora do flagrante delito.