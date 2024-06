Prisão preventiva para suspeito de VBG e crime de armas no Fogo

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou prisão preventiva para um indivíduo de 22 anos, natural da ilha do Fogo, investigado por crimes de violência baseada no género e crime de armas.

Num comunicado de imprensa, o Ministério Público informou que o suspeito foi detido em cumprimento aos princípios da transparência e da publicidade, a Procuradoria-Geral da República, no âmbito de uma investigação em curso.

O servente de pedreiro foi detido fora de flagrante delito e é acusado de dois crimes de violência baseada no género, na forma agravada, e um crime de armas.

Conforme a mesma fonte, o suspeito já havia sido anteriormente detido, com medidas de proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades, as quais foram violadas pelo mesmo, que ainda cometeu outros crimes.

O processo continua sob investigação e permanece em segredo de justiça.