Suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver obrigados a permanecer no Fogo

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou de apresentação periódica às autoridades e obrigação de permanência na ilha do Fogo a dois indivíduos suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver.

Segundo informou o Ministério Público, os dois homens foram detidos no âmbito da investigação de um crime de homicídio e ocultação de cadáver.

Os sujeitos, de 37 e 40 anos, são pastores de gado.

A mesma fonte informa ainda que foi ordenado a detenção dos três sujeitos no âmbito da investigação de três autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe.

Os homens, com idades compreendidas entre 19 e 56 anos, todos naturais da ilha do Fogo, foram detidos fora do flagrante delito.

Aos arguidos de 19 e 26 anos, todos desempregados, indiciados da prática de dois crimes de furto qualificado, foram aplicadas a medida de coação prisão preventiva.

Quanto ao arguido de 56 anos, magarefe de profissão, indiciado da prática de dois crimes de receptação, ficou sob os deveres inerentes à constituição de arguido.