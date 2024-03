Tribunal coloca em prisão preventiva suspeitos de tráfico de drogas e armas em São Filipe

O Tribunal da Comarca de São Filipe colocou em prisão preventiva dois homens suspeitos de tráfico de drogas e de armas.

Segundo o Ministério Público, no âmbito de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, foi emitido um mandado de busca à residência de dois indivíduos do sexo masculino, com 31 e 47 anos, naturais das ilhas de Santiago e Fogo, residentes na cidade de São Filipe.

Durante as buscas, foram encontrados e apreendidos uma certa quantidade de produtos estupefacientes, incluindo cocaína, produtos de corte, munições, balanças de precisão, várias armas e uma elevada quantia em dinheiro.

Os suspeitos foram apresentados ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos.

A mesma fonte ressalta que os detidos já têm antecedentes criminais relacionados com tráfico de drogas, tendo cumprido penas de prisão anteriormente.

Os processos continuam em investigação e permanecem em segredo de justiça, conforme determinado pela autoridade judicial.