Tribunal aplica interdição de saída do país e suspensão de funções a três funcionárias públicas

Três funcionárias públicas, naturais da ilha do Fogo, estão a ser investigadas por suspeitas da prática de vários crimes de peculato em forma continuada. As mulheres, com idades entre os 35 e os 42 anos, foram detidas fora de flagrante delito no âmbito de um auto em instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República divulgado hoje, após o primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas às arguidas as medidas de coação: interdição de saída do país, suspensão do exercício de funções e apresentação periódica às autoridades. As detenções foram realizadas com a coadjuvação da Polícia Nacional, e o processo encontra-se ainda em fase de investigação, mantendo-se sob segredo de justiça.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.