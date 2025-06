Tribunal impede saída do país a homem suspeito de crimes financeiros no Sal

Um homem de 38 anos, residente na ilha do Sal, ficou proibido de sair do país por decisão do Tribunal da Comarca da ilha, na sequência de uma investigação que o aponta como suspeito da prática dos crimes de abuso de confiança, infidelidade e outros ilícitos cometidos em 2022.

Segundo a PJ, o suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana e ex-funcionário de uma unidade hoteleira da ilha, terá causado prejuízos financeiros superiores a um milhão de escudos, lesando tanto o seu antigo local de trabalho quanto um estabelecimento comercial. A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), através da Brigada de Investigação de Crimes Contra o Património e Outros (BICCPO), e teve como base mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo Ministério Público da Comarca do Sal. O arguido aguardará os próximos trâmites do processo sob a medida de interdição de saída do território nacional.

