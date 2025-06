Fogo: Tribunal aplica prisão preventiva a quatro homens detidos por agressão sexual de criança

A Procuradoria-Geral da República informou que o Tribunal decretou prisão preventiva a quatro indivíduos detidos no âmbito de investigação de prática de vários crimes de agressão sexual de criança na forma agravada e continuada, na ilha do Fogo.

De acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira, os quatro homens, com idades entre 20 e 45 anos, todos naturais do Fogo, foram detidos fora de flagrante delito, por determinação do Ministério Público da Comarca dos Mosteiros, em cooperação com a Polícia Nacional.

Após o primeiro interrogatório judicial, os arguidos ficaram sujeitos à prisão preventiva, medida que visa garantir o curso do processo e prevenir eventuais riscos à investigação e à sociedade.

Os processos permanecem sob segredo de justiça, enquanto a investigação prossegue sob a responsabilidade da Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros.