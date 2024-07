Prisão preventiva e apresentação periódica a homens suspeitos de vários crimes sexuais no Fogo

O Tribunal da Comarca de Mosteiros decretou prisão preventiva, apresentação semanal e outras medidas de coação que implicam proibição do contacto com a vítima, a quatro homens suspeitos de vários crimes sexuais e colocação de pessoa em estado de não se poder proteger.

Segundo informou o Ministério Público esta quinta-feira, 11, os homens com idade compreendida entre 38 e 60 anos, residentes em diversas localidades da ilha, foram detidos fora de flagrante delito no âmbito da investigação de quatro autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros.

Efectivadas as detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, foram aplicadas aos arguidos de 59 e 60 anos, naturais da Freguesia da nossa Senhora de Aja, Concelho dos Mosteiros, trabalhadores, residentes em Relva, indiciados da prática de um crime de agressão sexual com penetração agravada e continuada, por omissão e comissão e um crime de colocação de pessoa em estado de não se poder proteger, as medidas de proibição de contacto por qualquer meio ou forma com a menor (vítima), apresentação semanal às autoridades e proibição de saída da ilha do Fogo.

Ao arguido de 40 anos, natural da Freguesia da nossa Senhora de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, taxista, residentes em Mosteiros Trás, indiciado da prática de um crime de abuso sexual de crianças agravada e continuada, foram aplicadas as medidas de proibição de contacto por qualquer meio ou forma com a menor vítima, apresentação semanal às autoridades e proibição de saída da ilha do Fogo.

Já ao arguido de 38 anos, natural da Freguesia da nossa Senhora de Ajuda, Concelho dos Mosteiros, trabalhador, residente em Relva, indiciados da prática de um crime de agressão sexual com penetração agravada e continuada, foi aplicada a medida de prisão preventiva.