Apresentação periódica e proibição de contacto com a vítima ao suspeito de VBG no Fogo

O Tribunal da Comarca de São Filipe, no Fogo, decretou, como medida de coacção a proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades policiais, um indivíduo suspeito de quatro crime de violência baseada no género na forma agravada.

Conforme informou este domingo, 7, o Ministério Público, o homem foi detido no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe.

O suspeito de 44 anos, electricista de profissão, natural da ilha do Fogo, foi detido fora de flagrante delito.

Efectivada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Nacional e submetido ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao arguidos as medidas de coação de proibição de contacto com ofendida, proibição de aproximar da residência da ofendida, apresentação Periódica as autoridades e interdição de saída do país.