Fogo: Suspeito de tráfico de drogas em São Filipe fica me prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de São Filipe, ilha do Fogo, colocou em prisão preventiva um homem de 32 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Segundo informou hoje a Polícia Nacional, o homem foi detido no passado dia 23 de Janeiro.

A ocorrência teve lugar por volta das 16:30mn, na localidade de Luzia Nunes, no âmbito de uma abordagem policial efetuada pela Equipa de Serviço, tendo sido intercetado o indivíduo na posse de uma bolsa contendo 50 porções de produto estupefaciente do tipo canábis.

O indivíduo foi detido e apresentado ao Tribunal Judicial no dia seguinte, para efeito de legalização da detenção e realização do primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coação de prisão preventiva.