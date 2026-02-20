Confrontos entre grupos rivais em Santa Cruz resultam em prisão preventiva e guarda em centro socioeducativo

O Tribunal da Comarca de Santa Cruz decretou prisão preventiva a um arguido e um menor de 15 anos ficou sujeito à medida cautelar de guarda no centro socioeducativo na sequência de episódios de violência entre grupos rivais naquele concelho.

O Tribunal da Comarca de Santa Cruz aplicou prisão preventiva a um indivíduo detido em flagrante delito por posse de arma de fogo convencional e determinou a guarda no centro socioeducativo a um jovem de 15 anos suspeitos de cinco factos susceptíveis de integrar o crime de furto qualificado.

Segundo a Procuradoria Geral da República, as medidas foram decretadas após promoção do Ministério Público, na sequência de diligências realizadas na esteira de episódios de violência entre grupos rivais no concelho de Santa Cruz, situações que geraram alarme social e afectaram directamente as famílias dos envolvidos.

Paralelamente, no âmbito de um inquérito tutelar socioeducativo instaurado na Procuradoria da República da Comarca de Santa Cruz, o Ministério Público promoveu junto do Tribunal a detenção, fora de flagrante delito, de um jovem de 15 anos, fortemente indiciado da prática de cinco factos susceptíveis de integrar o crime de furto qualificado, nos termos da legislação penal aplicável.

Após a efectivação da detenção e a realização do interrogatório judicial, no dia 22, o Tribunal aplicou ao menor a medida cautelar de guarda em centro socioeducativo, conforme requerido pelo Ministério Público.