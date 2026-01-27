Suspeito de furto qualificado em Mosteiros, fica em prisão preventiva

O tribunal colocou em prisão preventiva um homem suspeito de furto qualificado em Mosteiros, segundo informou hoje a Polícia Nacional (PN).

Num comunicado, a PN informa que o suspeito foi deitido no dia 31 de Janeiro, na sequência de uma comunicação telefónica recebida através da linha de emergência 132, dando conta de furto com arrombamento de uma janela numa residência situada em Fonsaco, concretamente na zona de “Monte Cabra”.

O suspeito foi identificado como sendo residente na mesma localidade. A PN diz que o homem foi intercetado ainda nas imediações da residência lesada.

Durante a operação foi realizada revista de segurança, na qual foi encontrado na posse do indivíduo um telemóvel da marca Alcatel, de cor preta, bem como uma caixa de cigarros, objectos que posteriormente reconhecidos pela denunciante como sendo de sua pertença.

No prosseguimento das diligências, o suspeito colaborou com as autoridades, indicando o local onde os restantes objetos furtados, os quais estavam escondidos numa residência abandonada, na localidade de Fonsaco.

Os referidos bens foram devidamente recuperados e apreendidos pela Polícia Nacional.

Segundo a Polícia Nacional, o homem é ainda o principal suspeito de mais três ocorrências de furto em residências, registadas nas localidades de Queimada Trás, Fonsaco e São Miguel, tendo já sido recuperada parte dos objectos subtraídos.

