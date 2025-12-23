Casal detido por tráfico de drogas fica em prisão preventiva

O tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva um casal suspeito de tráfico de drogas de alto risco e um crime de conversão e dissimulação de bens e valores em Achadinha de Baixo, conforme informou hoje a Polícia Judiciária.

Segundo a PJ, o casal foi detido em flagrante delito, na tarde de sexta-feira, 19 de Dezembro, durante uma operação realizada no bairro de Achadinha de Baixo, no âmbito das ações de combate ao tráfico interno de estupefacientes.

Os suspeitos têm idades entre os 32 e os 44 anos. A ação decorreu no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, no quadro das diligências investigativas em curso.

Durante a operação, as autoridades apreenderam 403,329 gramas de cannabis, onze doses individuais de cocaína prontas para comercialização, bem como saquetes de plástico utilizados para o acondicionamento de droga.

Foram ainda apreendidos 130.403 escudos em numerário, uma soqueira, telemóveis, artefactos em ouro e outros objetos considerados de relevante interesse probatório.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca da Praia decretado, para ambos, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.