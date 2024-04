Prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de drogas de alto em Santa Cruz

Informação avançada hoje pela Polícia Judiciária.

Segundo o comunicado divulgada pela força policial, a Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), conduziu uma operação no último fim de semana (12 de Abril) com o objectivo de prevenir e combater o tráfico de estupefacientes interno.

A operação, realizada nas localidades de Salina e de Achada Fátima, ambas pertencentes ao município de Santa Cruz, na ilha de Santiago, resultou na detenção de quatro indivíduos de nacionalidade cabo-verdiana, com idades entre 30 e 57 anos, sendo três homens e uma mulher.

Durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária emitido pelo Ministério Público, a Polícia Judiciária apreendeu uma quantia de 144.500 escudos, proveniente da venda de estupefacientes, na residência de um dos arguidos detidos.

Os detidos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos.

Como medida de coação, o Tribunal determinou a prisão preventiva para dois dos detidos do sexo masculino, enquanto os outros dois, um homem e uma mulher, estão sujeitos à apresentação periódica às autoridades e à interdição de saída do país até o desfecho do processo.