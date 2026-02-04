Abuso sexual: Tribunal decide prisão preventiva para um arguido e medidas restritivas para dois outros

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina aplicou a medida de coação de prisão preventiva a um homem de 33 anos e decretou a apresentação periódica às autoridades e a proibição de contacto com a vítima a dois jovens de 19 e 20 anos, no âmbito de processos relacionados com crimes de abuso sexual.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), informou que, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pela Procuradoria da Comarca de Santa Catarina, deteve ontem, 4, no concelho de Santa Catarina de Santiago, um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, indiciado pela prática do crime de abuso sexual contra uma criança do sexo feminino, de três anos.

O detido, de nacionalidade cabo-verdiana, foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca de Santa Catarina aplicado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A PJ informa ainda que, no decurso do cumprimento de outro mandado de detenção fora de flagrante delito, igualmente emitido pela Procuradoria da Comarca de Santa Catarina, a UICA deteve, na terça-feira, 3, dois indivíduos do sexo masculino, com idades de 19 e 20 anos, naturais e residentes no referido município, indiciados pela prática de crimes de abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos.

Os dois detidos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido decretadas as medidas de coação de apresentação periódica às autoridades e de proibição de contacto com a vítima.

Foto: depositphotos