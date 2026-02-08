São Filipe: Tribunal decreta prisão preventiva e medidas de afastamento em casos de VBG, tráfico de droga e abuso sexual

O Tribunal da Comarca de São Filipe aplicou prisão preventiva a um arguido e decretou medidas de afastamento e proibição de contacto a outros dois, no âmbito de processos-crime em investigação pelo Ministério Público, relacionados com violência baseada no género, tráfico de droga e abuso sexual.

Segundo informação tornada pública hoje pela Procuradoria-Geral da República, as medidas de coação foram aplicadas após o primeiro interrogatório judicial de três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 23 e os 40 anos, detidos fora de flagrante delito no âmbito de quatro processos em instrução naquela Comarca.

Ao arguido de 40 anos, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género, foi determinada a proibição de contacto com a vítima, por qualquer meio, bem como o afastamento e a proibição de frequentar a localidade de Lem.

Já o arguido de 23 anos, igualmente indiciado por um crime de violência baseada no género, ficou sujeito à medida de afastamento da casa de morada de família e à proibição de contacto com a vítima.

O terceiro arguido, de 34 anos, indiciado pela prática de um crime de tráfico de droga de menor gravidade e de um crime de abuso sexual agravado, ficou sujeito à medida de prisão preventiva.

Os três arguidos são naturais da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de São Filipe, solteiros e residentes em diferentes localidades da ilha do Fogo.