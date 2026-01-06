País

Dois homens detidos por tentativa de homicídio e roubo violento

PorExpresso das Ilhas,6 jan 2026 16:49

Dois homens, ambos com 35 anos e residentes em Bela Vista e Ponta D`Água, foram detidos em flagrante delito pela Polícia Nacional, nos dias 31 de Dezembro de 2025 e 1 de Janeiro de 2026.

Segundo comunicado divulgado pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), as detenções ocorreram em situações distintas. Um dos indivíduos foi detido por tentativa de homicídio com recurso a arma branca, enquanto o outro foi apanhado numa tentativa de roubo na via pública, envolvendo agressão física à vítima.

As vítimas dos crimes, duas mulheres, receberam assistência médica imediata após os incidentes, de acordo com a DCIC.

Os arguidos foram apresentados ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz aplicado a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.

