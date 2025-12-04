PN prepara maior ofensiva de fiscalização e patrulhamento neste período festivo

O director adjunto da Unidade Orgânica de Segurança e Ordem Pública da Polícia Nacional, superintendente Roberto Lima, avançou que a directiva para a quadra festiva já foi enviada a todas as regiões do país, prevendo um pacote de medidas reforçadas que inclui mais policiamento nas zonas urbanas e turísticas, intensificação da fiscalização rodoviária, megaoperações preventivas, combate a fretes clandestinos, entre outros.

Segundo afirma Roberto Lima, a PN conta com uma estrutura organizada, com direcções, serviços, esquadras de competência genérica e unidades especializadas, que permitem actuar de forma coordenada em todo o território nacional.

No entanto, o mês de Dezembro cria condições específicas que exigem uma actuação reforçada.

“O período natalício e de final de ano apresenta dinâmicas desafiantes, principalmente nas grandes cidades, devido ao aumento significativo de pessoas, maior circulação de viaturas e incremento de eventos e actividades típicas da época”, refere.

Roberto Lima acrescenta que este contexto merece atenção especial. Como tem acontecido nos últimos anos, prossegue, foi emitida uma directiva específica que abrange Dezembro e o início de Janeiro.

Entre as medidas previstas, constam a recomposição da presença policial nas áreas urbanas e turísticas, a fiscalização intensiva do trânsito, operações de combate aos fretes clandestinos, reforço do patrulhamento em bairros críticos, intensificação de Operações STOP e megaoperações preventivas nas principais cidades.

Haverá também mais acções de controlo da poluição sonora, cumprimento da Lei do Álcool, fiscalização aduaneira, marítima e portuária, além de operações de varejos em casas comerciais e espaços de diversão noturna, bem como o reforço do controlo de entrada e permanência de estrangeiros.

“Todo o efectivo e os meios disponíveis serão mobilizados”, assegura o superintendente.

Ainda assim, Roberto Lima reconhece que a criminalidade é dinâmica e varia conforme factores sociais e externos, razão pela qual a PN ajusta continuamente as suas estratégias para mitigar ocorrências e reduzir impactos no sentimento de segurança.

Nos últimos dias, dois homicídios ocorridos no país chamaram a atenção da opinião pública, mas Roberto Lima afirma que os casos foram prontamente investigados em articulação com as Autoridades Judiciárias.

Paralelamente, mantém-se a intervenção junto de grupos de jovens delinquentes e potencialmente perigosos.

“Mantém-se também o foco no combate aos grupos de jovens delinquentes e potencialmente perigosos”, disse.

O responsável reforça que a segurança é uma responsabilidade partilhada e apela à colaboração da população.

“O apelo que a PN faz é a boa colaboração da população, no respeito pelas regras do trânsito rodoviário, na denúncia dos crimes e outras incivilidades, no respeito e cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, na boa articulação e respeito pelos pareceres da PN relativamente aos eventos recreativos e de diversão planeados e pela tolerância de todos nesta quadra festiva que se quer de paz, harmonia e muita luz”, solicitou.