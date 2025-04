Jorge Humberto Andrade toma posse como novo Director Nacional da Polícia Nacional

O Superintendente Jorge Humberto Andrade tomou posse hoje como o novo director Nacional da Polícia Nacional, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Durante o seu discurso, o chefe do Governo destacou que a segurança pública continua a ser uma das grandes prioridades nacionais e sublinhou a necessidade de reforçar a prevenção, garantir maior presença policial nas comunidades e adoptar uma resposta firme às incivilidades que comprometem a tranquilidade dos cidadãos.

“Pequenos comportamentos diários podem alimentar fenómenos de violência mais grave. Devemos levar essas questões a sério”, alertou.

Na ocasião, Ulisses Correia e Silva saudou também o Superintendente-Geral cessante, Emanuel Estalino Moreno, enaltecendo o trabalho realizado num período marcado por investimentos na valorização da Polícia.

Ulisses Correia e Silva reafirmou o compromisso do Governo em trabalhar com enfoque na prevenção, na acção social e no combate ao crime.

Defendeu ainda uma articulação eficaz entre a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, o sistema judicial e os parceiros sociais.

Entre os desafios que continuarão a merecer atenção especial, o Primeiro-Ministro apontou o combate à violência baseada no género (VBG), ao consumo de álcool e drogas, bem como a reinserção de ex-reclusos na sociedade.