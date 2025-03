Criminalidade cai 10,1% em 2024

A Polícia Nacional registou 20.524 ocorrências criminais no país no ano de 2024, representando uma redução acumulada de 11% no volume de crimes anualmente registados na última década. Em comparação com 2023, o país teve uma diminuição de 10,1% das participações criminais, com menos 2.314 ocorrências.

Segundo informou hoje a Polícia Nacional, em 2024, a descida dos crimes foi generalizada em todas as ilhas, com excepção do Sal, que contrariou a tendência nacional ao apresentar um aumento nas ocorrências em 2024. No âmbito municipal, 17 dos 22 concelhos do país registaram diminuições, sobretudo em Santa Catarina de Santiago, São Miguel, Porto Novo e Brava, onde a redução foi superior a 24%. A capital, Praia, teve uma queda de 8% nos crimes, enquanto em São Vicente a redução foi de 13,4%. No que toca às tipologias criminais, os dados indicam uma redução tanto dos crimes contra pessoas quanto contra o património. Em 2024, registaram-se 9.180 crimes contra pessoas, menos 821 ocorrências do que no ano anterior, o que representa uma redução de 8,21%. Entre esses crimes, verificou-se uma diminuição de 7,5% nas ofensas à integridade física, 11,2% nos casos de Violência Baseada no Género (VBG), 4,4% nas ameaças e 14,8% nas agressões sexuais. O número de homicídios voluntários consumados também caiu em 20,5%, com menos oito mortes em comparação a 2023. Os crimes contra o património também registaram uma redução de 11,63%, com 11.344 ocorrências, menos 1.493 do que no ano anterior. Os furtos diminuíram 13,4% e os roubos caíram 12,5%. Conforme a PN, o número de homicídios voluntários consumados por 100 mil habitantes fixou-se em 6,1 em 2024, uma redução de 35% em comparação com 2015, quando esse índice era de 9,4.

