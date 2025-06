PM anuncia início das obras da nova Gare Marítima do Porto da Praia para Outubro

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que a construção da Gare Marítima do Porto da Praia terá início em Outubro deste ano. Segundo o Chefe do Governo, a obra, já devidamente financiada e comprometida, representa “um passo decisivo para a melhoria da mobilidade inter-ilhas”.

“Trata-se de uma infraestrutura essencial para garantir mais conforto, segurança e dignidade no transporte marítimo de passageiros. Ao contrário do setor aéreo, onde as exigências são claras, os portos ainda funcionam com informalidade — espera-se ao sol, com controlo limitado e pouca comodidade. Isso vai mudar”, escreveu o Primeiro-ministro no Facebook.

Ulisses Correia e Silva garantiu que a futura gare trará mais “conforto, segurança e dignidade” aos passageiros, e sublinhou que o projecto faz parte de uma rede nacional de gares marítimas em construção ou preparação, abrangendo os portos da Praia, Maio, São Filipe, Tarrafal de São Nicolau, Boa Vista e Sal.

“A Praia e Santiago merecem este salto de qualidade. Estamos a concretizá-lo”, afirmou.

Parte do investimento está a ser financiada pelo Banco Mundial, e outra parte pela Enapor.

Além da gare marítima, o Primeiro-Ministro revelou que está quase concluído o terminal de cabotagem e que está em preparação o concurso para a construção do novo mercado de peixe e reorganização da zona portuária da Praia.

O projecto integra-se numa estratégia mais ampla de modernização das infraestruturas portuárias no país, visando melhorar a ligação entre as ilhas e reforçar o papel do transporte marítimo como eixo fundamental da coesão territorial.