País

PN apreende 34 motociclos e 16 bicicletas usados em manobras perigosas no Sal

PorSheilla Ribeiro,12 dez 2025 11:01

A Polícia Nacional informou hoje que apreendeu 34 motociclos e 16 bicicletas que eram utilizados para manobras perigosas e acrobacias na via pública, na cidade de Espargos, ilha do Sal.

Segundo um comunicado da instituição, as apreensões ocorreram ao longo dos últimos três meses, no âmbito de várias operações de fiscalização rodoviária.

As acções foram desencadeadas após denúncias de moradores e transeuntes que relataram condução imprudente, incluindo acelerações bruscas, velocidade excessiva e a prática de acrobacias em plena estrada, comportamentos que colocavam em risco outros utilizadores da via, conforme a mesma fonte.

Durante as operações, vários condutores foram identificados e levantados autos por diferentes infrações ao Código da Estrada.

Os 34 motociclos e as 16 bicicletas envolvidos nessas práticas foram apreendidos conforme previsto na legislação em vigor.

Autoria:Sheilla Ribeiro,12 dez 2025 11:01

Editado porAndre Amaral  em  12 dez 2025 12:19

