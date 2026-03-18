PN registou 114 crimes sexuais em 2025, menos 18 do que no ano anterior

A Polícia Nacional registou, em 2025, um total de 114 crimes sexuais, 18 casos a menos face a 2024, correspondendo a uma diminuição de 15,8%. Dos casos, 72 envolveram menores de 16 anos, menos 13 do que no ano anterior, o que representa uma redução de 15,3%, segundo os dados divulgados hoje pela instituição.

Conforme os dados, no crime de furto, foram identificados 2.337 autores, dos quais 2.126 são homens e 211 mulheres. Em termos etários, 1.703 situam-se entre os 22 e os 44 anos, 429 têm menos de 21 anos e 205 mais de 45 anos.

No caso do roubo, dos 1.545 autores identificados, 1.506 são do sexo masculino e 39 do sexo feminino. A maioria encontra-se igualmente na faixa etária dos 22 aos 44 anos (1.100), seguindo-se 350 menores de 21 anos e 95 com mais de 45 anos.

Quanto a criminalidade grave e violenta, nos homicídios registados em 2025, dois dos autores identificados são do sexo feminino, com 30 e 75 anos, sendo os restantes do sexo masculino, com idades entre os 16 e os 56 anos.

Nos crimes sexuais contra menores de 16 anos, foram identificados 79 autores, dos quais 76 são do sexo masculino e três do sexo feminino.

Entre os homens, as idades distribuem-se por várias faixas sendo um menor de 12 anos, 10 entre os 12 e os 16 anos, 15 entre os 17 e os 21 anos, 19 entre os 22 e os 30 anos, 19 entre os 31 e os 45 anos e 12 com mais de 45 anos. As três autoras têm idades entre os 12 e os 16 anos.

Já nos crimes sexuais contra adultos, que configuram agressão sexual, a maioria dos autores identificados são homens com idades compreendidas entre os 22 e os 44 anos.

No total das ocorrências registadas em 2025, foram contabilizados 3.979 furtos e 4.363 roubos, representando diminuições de 9,4% e 5,1%, respectivamente, face a 2024.

Nos furtos, registaram-se 681 casos na via pública (menos 14,2%) e 1.756 em residência (menos 11,1%). Nos roubos, ocorreram 2.870 na via pública (menos 3%) e 186 em estabelecimentos comerciais, mais 36% do que no ano anterior.

Na criminalidade violenta, foram registados 30 homicídios, menos um do que em 2024. A cidade da Praia concentrou 14 casos, seguindo-se São Vicente com sete, Santa Cruz com dois e os concelhos de Porto Novo, Ribeira Grande de Santo Antão, Sal, Boavista, Maio, São Salvador do Mundo e São Filipe com um caso cada.

Relativamente às vítimas de homicídio, 25 são do sexo masculino e cinco do sexo feminino, sendo três nacionais e duas estrangeiras. Em termos de idade, cinco tinham menos de 18 anos, sete entre os 18 e os 21 anos, 12 entre os 22 e os 44 anos e seis mais de 45 anos.

Foram ainda registadas 114 ocorrências de crimes sexuais em 2025, menos 18 do que em 2024. Destas, 72 dizem respeito a crimes contra menores de 16 anos e 42 a crimes de agressão sexual contra adultos, menos 15,3% e 10,6%, respectivamente. As vítimas destes últimos são predominantemente mulheres com idades entre os 17 e os 30 anos.

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