Dois detidos por roubo e furtos em residências ficam em prisão preventiva em São Vicente

Dois homens detidos em flagrante delito em São Vicente ficaram em prisão preventiva, após serem presentes ao tribunal, indiciados pela prática de crimes de roubo na via pública e furto em residência, informou a Polícia Nacional.

Segundo o Comando Regional da Polícia Nacional, o primeiro caso remonta ao dia 19 de Abril, quando um indivíduo de 39 anos, residente em Ribeira Bote, foi detido na localidade de Ribeirinha por alegadamente ter assaltado um cidadão de 65 anos.

O suspeito terá subtraído, com recurso à força física, um fio de ouro com uma medalha em forma de cruz, avaliado em cerca de 15 mil escudos.

Após o crime, o homem tentou colocar-se em fuga, mas acabou por ser retido por populares até à chegada da Unidade de Piquete, que procedeu à detenção e à recuperação do objecto.

Já no dia 21 de Abril, por volta da 01h10, um segundo indivíduo, de 32 anos, foi detido em flagrante no interior de uma residência no complexo habitacional Pombas Brancas, quando se preparava para transportar um televisor.

De acordo com a polícia, diligências posteriores conduzidas pela Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade permitiram apurar que o suspeito é reincidente, tendo recorrido ao método de escalamento e arrombamento para furtar outros três televisores em habitações vizinhas. Os bens foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

Ambos os detidos foram apresentados ao Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.

A Polícia Nacional sublinha que os dois homens possuem antecedentes criminais por roubo e furto.