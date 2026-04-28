Idoso suspeito de sequestro e abuso sexual fica proibido de contactar vítima

O Tribunal da Comarca de São Vicente proibiu um idoso de 73 anos, suspeito de sequestro e abuso sexual de mulher vulnerável, de contactar a vítima e determinou apresentações periódicas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia recebida na segunda-feira, 27 de Abril, via chamada telefónica, que dava conta do alegado sequestro da vítima.

Segundo a mesma fonte, foram desencadeadas diligências imediatas para localizar o paradeiro da mulher, tendo os investigadores apurado junto dos familiares que o suspeito a terá abordado na via pública, conduzindo-a contra a sua vontade até uma casa devoluta e em ruínas, na localidade de Alto Miramar.

No local, a PJ confirmou a veracidade da denúncia e procedeu à detenção em flagrante delito do indivíduo, no momento em que este praticava actos ilícitos, nomeadamente relações sexuais com penetração com a vítima.

A PJ refere ainda que o suspeito já se encontrava sujeito a medidas de coacção, no âmbito de um outro processo de natureza semelhante envolvendo a mesma vítima.

Essas medidas incluíam a obrigação de apresentação periódica às autoridades e a proibição de contacto, com afastamento mínimo de 50 metros.

De acordo com informações recolhidas junto dos familiares, esse processo teve origem num flagrante delito ocorrido a 6 de Março deste ano, quando agentes da Polícia Nacional surpreenderam o arguido a praticar abuso sexual com penetração sobre a mesma vítima.

Com a nova detenção, os elementos recolhidos indiciam que o arguido terá violado as medidas de coacção anteriormente impostas, ao manter comportamentos de aproximação e contacto com a vítima.

Presente novamente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca de São Vicente decretou, esta terça-feira, 28, as medidas de coacção de apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto com a vítima.