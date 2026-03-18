São Filipe: Suspeito de VBG, abuso sexual de criança e outros crimes fica em prisão preventiva

Um homem ficou em prisão preventiva após ser indiciado da prática de vários crimes no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, o suspeito foi detido no passado dia 13, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público.

De acordo com a mesma fonte, estão em causa factos que, nesta fase, poderão configurar um crime de violência baseada no género (VBG), um crime de abuso sexual de criança na forma continuada, um crime de furto qualificado e ainda um crime de armas.

O arguido foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal, sob promoção do Ministério Público, aplicado a medida de coacção prisão preventiva.

O processo continua em investigação e encontra-se em segredo de justiça, não tendo sido adiantados mais pormenores pelas autoridades.

A PGR informou ainda que na terça-feira, 17, no concelho do Tarrafal, um homem de 58 anos de idade foi detido por efectivos da Polícia Nacional, em situação de flagrante delito, por fortes indícios da prática de um crime de VBG e um crime de armas.

Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, o Ministério Público promoveu a aplicação de medidas de coacção pessoal adequadas, tendo o tribunal aplicado, em conformidade com o requerido, as medidas de proibição de contacto com a vítima, apresentação periódica às autoridades e obrigação de permanência na ilha de Santiago.