Cinco suspeitos em prisão preventiva por abuso sexual e crimes de roubo no Fogo

O tribunal da comarca de São Filipe decretou prisão preventiva para cinco indivíduos indiciados da prática de vários crimes, entre os quais agressão sexual com penetração agravada, abuso sexual de criança agravado, roubo e furto, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o comunicado, as detenções foram ordenadas pelo Ministério Público no âmbito de sete processos em instrução na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe.

Os arguidos, todos homens e de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades entre os 26 e os 37 anos e são naturais das ilhas do Fogo, Santiago (Praia) e São Vicente, residindo em diferentes localidades da ilha do Fogo.

De acordo com a PGR, após o primeiro interrogatório judicial, o tribunal aplicou a todos os arguidos a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Entre os crimes em causa estão factos suscetíveis de configurar, em abstrato, agressão sexual com penetração agravada e abuso sexual de criança agravado, bem como crimes de furto qualificado, furto simples e roubo.

O comunicado detalha que três dos arguidos estão indiciados por crimes de natureza patrimonial, como roubo e furto, enquanto os outros dois são suspeitos de crimes de natureza sexual, incluindo abuso de menores e agressão sexual agravada.

A PGR acrescenta que as detenções foram realizadas com o apoio da Polícia Nacional e que os processos continuam em investigação, encontrando-se em segredo de justiça.