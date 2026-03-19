Cinco suspeitos em prisão preventiva por abuso sexual e crimes de roubo no Fogo

Segundo o comunicado, as detenções foram ordenadas pelo Ministério Público no âmbito de sete processos em instrução na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe.
Os arguidos, todos homens e de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades entre os 26 e os 37 anos e são naturais das ilhas do Fogo, Santiago (Praia) e São Vicente, residindo em diferentes localidades da ilha do Fogo.
De acordo com a PGR, após o primeiro interrogatório judicial, o tribunal aplicou a todos os arguidos a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.
Entre os crimes em causa estão factos suscetíveis de configurar, em abstrato, agressão sexual com penetração agravada e abuso sexual de criança agravado, bem como crimes de furto qualificado, furto simples e roubo.
O comunicado detalha que três dos arguidos estão indiciados por crimes de natureza patrimonial, como roubo e furto, enquanto os outros dois são suspeitos de crimes de natureza sexual, incluindo abuso de menores e agressão sexual agravada.
A PGR acrescenta que as detenções foram realizadas com o apoio da Polícia Nacional e que os processos continuam em investigação, encontrando-se em segredo de justiça.