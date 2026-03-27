Prisão preventiva para três indivíduos indiciados de abuso sexual de criança agravado, VBG e maus-tratos

A Procuradoria-Geral da República anunciou, esta quinta-feira, 26, a prisão preventiva a três indivíduos indiciados da prática dos crimes de abuso sexual de criança agravado, violência baseada no género na forma continuada e maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica, no concelho do Tarrafal.

Em comunicado, a instituição esclarece que as detenções ocorreram no âmbito de três processos em instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal.

Os arguidos, todos homens, de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades compreendidas entre os 25 e os 67 anos e são naturais das ilhas do Fogo e Santiago, residindo em diferentes localidades daquele concelho.

Segundo a mesma fonte, os factos em investigação são susceptíveis de integrar, um crime de abuso sexual de criança agravado, um crime de violência baseada no género na forma continuada e um crime de maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica, todos previstos e punidos pela legislação penal em vigor.

As detenções foram efectuadas fora de flagrante delito, por ordem do Ministério Público, com o apoio da Polícia Nacional. Após serem presentes ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal aplicou a medida de coacção mais gravosa aos três arguidos.

Assim, um dos suspeitos, de 58 anos, natural da ilha do Fogo, indiciado da prática de um crime de abuso sexual de criança agravado, ficou em prisão preventiva.

Igual medida foi aplicada a um arguido de 67 anos, natural da freguesia de Santo Amaro Abade e residente em Ponta Lagoa, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género na forma continuada.

O terceiro arguido, de 25 anos, natural da mesma freguesia e residente em Chão Bom, indiciado da prática de um crime de maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica, também aguardará os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.