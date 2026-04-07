Prisão preventiva para suspeitos de VBG e roubo no Tarrafal

O Tribunal da Comarca do Tarrafal de Santiago aplicou prisão preventiva a dois dos três arguidos detidos no âmbito de um processo que envolve crimes de violência baseada no género (VBG), roubo e receptação.

De acordo com informações avançadas pela Procuradoria-Geral da República, este domingo, 26, após o primeiro interrogatório judicial, o arguido de 19 anos, indiciado pela prática de crime de VBG na forma agravada, ficou em prisão preventiva.

A mesma medida de coacção foi aplicada ao arguido de 26 anos, suspeito de um crime de roubo.

Já o terceiro arguido, de 33 anos, indiciado por receptação, foi aplicado a apresentação semanal na esquadra policial da área de residência e a proibição de se ausentar da ilha de Santiago.

Os três indivíduos haviam sido detidos por ordem do Ministério Público, fora de flagrante delito, no âmbito de autos de instrução que correm termos na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal.