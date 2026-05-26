Megaoperação no Tarrafal culmina com 15 detenções e 11 prisões preventivas

O Tribunal da Comarca do Tarrafal de Santiago aplicou prisão preventiva a 11 indivíduos detidos no âmbito de uma operação conduzida pelo Ministério Público, em colaboração com a Polícia Nacional.

Segundo uma comunicação da Procuradoria-Geral da República (PGR), a operação decorreu no âmbito de dezenas de autos de instrução e respetivos apensos, tendo como alvo alegadas actividades criminosas que vinham afectando o concelho do Tarrafal de Santiago.

Durante as diligências, foram realizadas buscas e apreensões em residências nas localidades de Colhe Bicho, Chão Bom e Ribeira das Pratas.

As autoridades cumpriram ainda mandados de detenção fora de flagrante delito, que resultaram na detenção de 15 indivíduos.

De acordo com a PGR, os detidos são suspeitos de vários crimes, nomeadamente roubo, quadrilha ou bando, tráfico de droga, furto qualificado, motim, crime de armas, abuso sexual de crianças e ofensa agravada à integridade física.

Após o primeiro interrogatório judicial, o tribunal decretou prisão preventiva para 11 arguidos.

Quanto aos quatro restantes, foram aplicadas medidas de coacção como apresentação periódica semanal na Esquadra da Polícia Nacional do Tarrafal, interdição de saída do país e obrigação de permanência na ilha de Santiago.