Praia: Prisão preventiva e outras medidas a suspeitos de crimes de agressão sexual, VBG e sequestro agravado

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou esta segunda-feira, 6, que o tribunal aplicou diferentes medidas de coacção a quatro arguidos detidos, na Praia, suspeitos da prática de vários crimes, incluindo agressão sexual com penetração, violência baseada no género (VBG), sequestro agravado e posse de arma de fogo.

Segundo um comunicado da PGR, as detenções, efectuadas fora de flagrante delito, ocorreram no âmbito de seis autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Os quatro indivíduos, todos do sexo masculino e de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades compreendidas entre os 25 e os 59 anos.

De acordo com a mesma fonte, estão em causa factos susceptíveis de integrarem, para já, crimes de agressão sexual com penetração, na forma agravada, violência baseada no género também na forma agravada, sequestro agravado e posse de arma de fogo, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana.

As detenções foram efectuadas em coadjuvação com a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional, tendo os arguidos sido submetidos ao primeiro interrogatório judicial.

Na sequência, e em conformidade com o requerido pelo Ministério Público, o tribunal aplicou ao arguido de 25 anos, indiciado de um crime de VBG agravado contra a ex-companheira, as medidas de proibição de contactar e de se aproximar da ofendida, bem como apresentação periódica às autoridades.

Medidas idênticas foram aplicadas ao arguido de 36 anos, suspeito da prática de três crimes de VBG agravada contra a sua companheira.

Já ao arguido de 59 anos, também indiciado de um crime de VBG agravado contra a companheira, foi ainda decretada a proibição de permanência na casa de morada da família, além da proibição de contacto e aproximação à vítima e da obrigação de apresentações periódicas.

Quanto ao arguido de 40 anos, emigrante num país europeu e de férias em Cabo Verde, indiciado da prática de crimes de agressão sexual com penetração agravada, sequestro agravado e posse de arma de fogo, o tribunal aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.