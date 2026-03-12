Prisão preventiva para homem suspeito de VBG agravada e continuada em Tarrafal

Um homem de 37 anos, natural da Guiné-Bissau e residente no concelho do Tarrafal, ficou em prisão preventiva por suspeita da prática de um crime de violência baseada no género (VBG), na forma agravada e continuada, informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com um comunicado da PGR, a detenção ocorreu no dia 10 de Março, fora de flagrante delito, no âmbito de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal.

Segundo a mesma fonte, os factos em investigação são susceptíveis de integrarem, para já, a prática de um crime de violência baseada no género, na forma agravada e continuada.

Após a detenção, realizada em coadjuvação com a Polícia Nacional, o suspeito foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Na sequência da audição, o tribunal aplicou-lhe a medida de coacção de prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral da República acrescenta que o processo continua em investigação e permanece em segredo de justiça.

Foto: depositphotos