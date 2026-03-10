País

Prisão preventiva para homem suspeito de agressão sexual contra menor no Tarrafal

PorSheilla Ribeiro,10 mar 2026 7:47

Um homem de 30 anos foi colocado em prisão preventiva no concelho do Tarrafal, na ilha de Santiago, por suspeita da prática de um crime de agressão sexual contra menor, segundo informou esta segunda-feira, 9, a Procuradoria-Geral da República (PGR), através de um comunicado.

De acordo com a PGR, o indivíduo foi detido no dia 7 de Março por efectivos da Polícia Nacional, em situação de flagrante delito, após terem sido recolhidos fortes indícios da prática do crime.

Após a detenção, o suspeito foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Na sequência da diligência, e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, o tribunal aplicou como medida de coação a prisão preventiva.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o processo continua em fase de investigação e encontra-se sob segredo de justiça.

Autoria:Sheilla Ribeiro,10 mar 2026 7:47

Editado porAndre Amaral  em  10 mar 2026 8:19

