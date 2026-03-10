Prisão preventiva para homem suspeito de agressão sexual contra menor no Tarrafal

De acordo com a PGR, o indivíduo foi detido no dia 7 de Março por efectivos da Polícia Nacional, em situação de flagrante delito, após terem sido recolhidos fortes indícios da prática do crime.
Após a detenção, o suspeito foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Na sequência da diligência, e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, o tribunal aplicou como medida de coação a prisão preventiva.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, o processo continua em fase de investigação e encontra-se sob segredo de justiça.