Terceiro suspeito de assalto a loja chinesa no Sal fica em prisão preventiva

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, o caso está a ser investigado pela Procuradoria da República da Comarca do Sal, no âmbito de autos de instrução relacionados com um alegado crime de roubo.
De acordo com a mesma fonte, o Ministério Público promoveu a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito contra três suspeitos.
Na sequência das diligências efectuadas pela Polícia Nacional, dois dos indivíduos foram inicialmente detidos e apresentados às autoridades judiciais, tendo-lhes sido aplicada a medida de prisão preventiva.
O terceiro suspeito, que se encontrava foragido, foi detido esta segunda-feira, 11, pela Polícia Nacional, em cumprimento do respectivo mandado de detenção, após um intenso trabalho investigativo desenvolvido pelas autoridades policiais.
Submetido nesta terça-feira, 12, ao primeiro interrogatório judicial, o terceiro arguido ficou igualmente em prisão preventiva.