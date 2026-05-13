Terceiro suspeito de assalto a loja chinesa no Sal fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou prisão preventiva ao terceiro suspeito do assalto a uma loja chinesa em Ribeira Funda, ocorrido a 16 de Março deste ano, que se encontrava foragido, ficando assim os três arguidos detidos à ordem do processo.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, o caso está a ser investigado pela Procuradoria da República da Comarca do Sal, no âmbito de autos de instrução relacionados com um alegado crime de roubo.

De acordo com a mesma fonte, o Ministério Público promoveu a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito contra três suspeitos.

Na sequência das diligências efectuadas pela Polícia Nacional, dois dos indivíduos foram inicialmente detidos e apresentados às autoridades judiciais, tendo-lhes sido aplicada a medida de prisão preventiva.

O terceiro suspeito, que se encontrava foragido, foi detido esta segunda-feira, 11, pela Polícia Nacional, em cumprimento do respectivo mandado de detenção, após um intenso trabalho investigativo desenvolvido pelas autoridades policiais.

Submetido nesta terça-feira, 12, ao primeiro interrogatório judicial, o terceiro arguido ficou igualmente em prisão preventiva.