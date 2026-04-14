Tribunal do Sal decreta prisão preventiva para quatro arguidos por tráfico de droga

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva aos quatro indivíduos detidos numa megaoperação da Polícia Judiciária (PJ) na cidade de Santa Maria, suspeitos da prática de crimes de tráfico de droga de alto risco.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), através da Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE), na noite de domingo, 12 de Abril, e culminou na detenção em flagrante delito de quatro homens, de nacionalidade nigeriana, com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos.

De acordo com a PJ, a intervenção decorreu na sequência do cumprimento de três mandados de busca, revista e apreensão, solicitados pela polícia, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do Sal, na presença de procuradores.

As investigações indicam que o alegado líder do grupo, um indivíduo de 42 anos com dupla nacionalidade (nigeriana e cabo-verdiana), já era referenciado pelas autoridades por envolvimento em tráfico de droga de alto risco, com actuação na cidade de Santa Maria desde 2013.

Durante a operação, foram apreendidos 2,5 gramas de uma substância branca utilizada como produto de corte para cocaína, três balanças de precisão, uma delas com vestígios que reagiram positivamente para cocaína em teste preliminar e várias bolsas transparentes destinadas ao acondicionamento de droga.

As autoridades apreenderam ainda dinheiro em moeda nacional e estrangeira, nomeadamente 228.800 escudos, 150,20 euros, nove dólares, 1.350 francos CFA e 1.400 nairas.

Entre os materiais recolhidos constam também um facão de mato (“machim”), uma embalagem de papel “flutxa”, oito telemóveis e diversos documentos com relevância probatória.

Ainda no mesmo dia, 12 de Abril, uma outra operação da Polícia Judiciária na cidade de Santa Maria resultou na detenção, em flagrante delito, de um homem de 28 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, igualmente suspeito da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

Na posse do suspeito, as autoridades encontraram 0,4 gramas de um produto acastanhado que, submetido a teste, reagiu positivamente para haxixe, derivado da cannabis, bem como quantias monetárias no valor de 7.200 escudos e 19 euros, além de um “machim”.

Presente ao primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito às medidas de coacção de interdição de saída da ilha e obrigação de apresentação periódica às autoridades, devendo aguardar os ulteriores trâmites processuais sob estas condições.